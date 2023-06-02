Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев назвал худшие команды сезона в Российской премьер-лиге. Игнатьев дал эксклюзивный комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Для вас «Торпедо» и «Химки» - худшие команды сезона в РПЛ?

- Можно ошибиться пару раз, но там команды набирают 13 очков. На первом этапе ещё можно понять сложности с комплектованием, но постоянные недопонимания с тренерским штабом на протяжении большого промежутка времени - это непрофессионально. Берут одного тренера, затем меняют его. Как будто на день рождения компанию собирают. Это происходит не от большого знания футбола. Такая же ерунда творится в «Химках». То один тренер придёт, то другой. Этого поставим, этого уберём. Это управленческие ошибки, а не тренерские. Получается, что это бесцельно прожитое время.

- С командами из нижней части таблицы всё ясно, но из грандов отечественного футбола для вас кто-то провалился?

- Я бы отметил основательный провал «Динамо». Плохого ученика, который не умеет грамотно писать, нельзя ругать за неграмотность. Надо объяснить ему, как писать правильно, и тогда смотреть на результат. «Локо» ошибся в выборе тренера и остальных менеджеров, которые рассказывали нам о нужном векторе развития, хотя они не знали, как в нашей лиге обстоят дела. После этого клуб исправился и пригласил хороший тренерский штаб, который помогает развиваться игрокам и толкает их вперёд.

- А что случилось в «Динамо»?

Всё наоборот. Иностранный тренер, плохо знакомый со спецификой нашего чемпионата, с погодой и остальным может не адаптироваться к этому. У нас пятимесячный перерыв между двумя частями сезона, наши наставники уже поднаторели к такой направленности.