Биатлонист Тихонов — о Дзюбе: «Таких надо гнать в шею!»

Известный советский биатлонист Александр Тихонов отреагировал на появление в сети интимных видео с участием нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Таких надо гнать в шею! Полный идиот! Моё мнение: нужно запретить ему играть на территории России», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в 2020 году Дзюба уже становился участником подобного скандала.

В прошедшем сезоне 34-летний нападающий провёл за «Локомотив» 13 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Цвета «железнодорожников» Дзюба защищает с февраля текущего года, ранее он выступал за «Спартак», «Зенит», «Ростов», тульский «Арсенал», «Томь» и турецкий клуб «Адана Демирспор».