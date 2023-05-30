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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» оценили выступление Дзюбы в этом сезоне

30 Мая 2023 • 01:03 Комментировать
Локомотив Москва
...
Торпедо Москва
03.06 17:00

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об игре нападающего столичного клуба Артёма Дзюбы.

Очень большую работу выполняет Артем Дзюба. Мы благодарны ему, что он присоединился к команде в непростой ситуации и нам очень сильно помог», — заявил спортивный деятель в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Дзюба пополнил ряды «Локомотива» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне форвард принял участие в десять играх РПЛ, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Юрий Нагорных
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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