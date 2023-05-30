В «Локомотиве» оценили выступление Дзюбы в этом сезоне

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об игре нападающего столичного клуба Артёма Дзюбы.

Очень большую работу выполняет Артем Дзюба. Мы благодарны ему, что он присоединился к команде в непростой ситуации и нам очень сильно помог», — заявил спортивный деятель в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Дзюба пополнил ряды «Локомотива» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне форвард принял участие в десять играх РПЛ, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.