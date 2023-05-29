Булыкин считает, что уход Камано не станет потерей для «Локомотива»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился комментарием о возможном уходе вингера Франсуа Камано из стана «железнодорожников».

«Камано выходит в основном составе «Локомотива», он скоростной футболист, но сейчас Франсуа не является системообразующим футболистом. Если он уйдет, ничего страшного не произойдет», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний игрок принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых стал автором шести забитых мячей и четырех ассистов. Трудовой договор Камано с «Локомотивом» истекает через месяц.

На данный момент команда Михаила Галактионова занимает девятое место в РПЛ, набрав 42 очка.