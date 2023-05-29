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Булыкин считает, что уход Камано не станет потерей для «Локомотива»

29 Мая 2023 • 21:30 Комментировать
Локомотив Москва
...
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03.06 17:00

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился комментарием о возможном уходе вингера Франсуа Камано из стана «железнодорожников».

«Камано выходит в основном составе «Локомотива», он скоростной футболист, но сейчас Франсуа не является системообразующим футболистом. Если он уйдет, ничего страшного не произойдет», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний игрок принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых стал автором шести забитых мячей и четырех ассистов. Трудовой договор Камано с «Локомотивом» истекает через месяц.

На данный момент команда Михаила Галактионова занимает девятое место в РПЛ, набрав 42 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Франсуа Камано
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