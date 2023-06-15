Игрок «Локомотива» Педро Габриэл может перейти в «Васко да Гама»

Полузащитник «Локомотива» Педро Габриэл может продолжить карьеру в бразильском клубе «Васко да Гама». Об этом сообщает журналист Габриэль Са в своих социальных сетях.

Напомним, что минувшей зимой Педро Габриэл выступал на правах аренды за «Сан-Паулу». Однако в марте нынешнего года бразильский клуб принял решение досрочно расстаться с футболистом на фоне скандала, связанного с домашним насилием.

«Васко да Гама» — одна из команд, которые готовы подписать Педро Габриэла после ухода из «Сан-Паулу», — написал Са.

Педро Габриэл перешёл в «Локомотив» осенью прошлого года из «РБ Брагантино» за 3,5 миллиона евро. В составе «железнодорожников» вингер успел провести девять матчей, забить четыре гола и отдать одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 1,8 миллиона евро.