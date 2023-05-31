В «Локомотиве» рассказали, когда примут решение по футболистам, у которых заканчиваются контракты

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что в ближайшее время клуб примет решение о дальнейшей судьбе игроков, чьи контракты истекают в конце июня нынешнего года.

«У Вани Игнатьева заканчивается контракт. По нему будем принимать решение на этой неделе. На ней будем решать по всем ребятам, у которых заканчиваются контракты. По Игорю Смольникову в том числе», — цитирует Ульянова Sport24.

В текущем сезоне 24-летний нападающий Игнатьев провёл за «железнодорожников» 27 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. На счету 34-летнего защитника Смольникова ни одного результативного действия в восьми встречах.

После 29 туров РПЛ «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 42 набранных очка.