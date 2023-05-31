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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов видит в Чистякове отличное усиление для «Локомотива»

31 Мая 2023 • 22:17 Комментировать
Локомотив Москва
...
Торпедо Москва
03.06 17:00

Бывший игрок питерского «Зенита» Владислав Радимов полагает, что Дмитрий Чистяков может оказаться неплохим усилением для столичного «Локомотива». О том, что 29-летним игроком интересуются «красно-зелёные», стало известно в минувший вторник днём, а питерский клуб повесил на игрока ценник в 5 млн евро.

«Для «Локомотива» Чистяков был бы, конечно, отличным усилением. Сейчас у них явные проблемы в обороне. Но в целом его уход из «Зенита» я оцениваю как маловероятный, если только ему на замену в планах кто-то есть», - рассказал Радимов для «РБ Спорт».

Напомним, что Чистяков сыграл в половине матчей «Зенита» в текущем сезоне РПЛ.

Ранее мы сообщали, что помимо «Локомотива», интерес к защитнику проявляют два середняка РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Владислав Радимов Дмитрий Чистяков трансферы футбола - лето 2023
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