Изидор забил шестой гол после выхода на замену, это второй результат сезона РПЛ

В воскресенье вечером «Локомотив» не без помощи своего французского форварда Вильсона Изидора уверенно обыграл «Динамо» - 4:2. Француз забил четвёртый гол «железнодорожников» на 88-й минуте матча, окончательно ознаменовав успех «Локо».

Как оказалось, гол Изидора после выхода на замену стал уже шестым подобным для него в текущем сезоне РПЛ. Больше лишь только у одного футболиста – Ивана Сергеева, у форварда «Зенита» семь голов после выхода на поле со скамейки.

Напомним, что благодаря победе «Локомотив» набрал 42 очка и укрепился на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. Но если смотреть на весенние результаты всех команд чемпионата России, то весной «Локо» в Премьер-лиге нет равных.