Самсонов пообещал вернуться в РПЛ через год

Капитан «Торпедо» Артём Самсонов выразил уверенность в возвращении команды в Российскую премьер-лигу через год.

Говоря о будущем команды, Самсонов отметил, что возможно появление новых усилений в составе команды, так как многие контракты истекают. Несмотря на то, что одно из его предыдущих обещаний не сбылось, Самсонов заверил болельщиков, что команда вернется в высшую лигу.

«Да, один раз не сбылось. Один раз. Мы вернемся!», – заявил Самсонов в интервью изданию «РБ Спорт».

Накануне «Торпедо» проиграло «Оренбургу» со счетом 1:3. За тур до конца москвичи занимают последнее место в таблице.