В «Торпедо» не рассчитывают на Довбню, вратарю предложили расторгнуть контракт

В московском «Торпедо» больше не рассчитывают на сотрудничество с опытным голкипером Александром Довбней.

По информации «Матч ТВ», 36-летнему футболисту предложили расторгнуть трудовое соглашение с командой. Отмечается, что в работе с голкипером не заинтересован сам главный тренер команды Жозеп Клотет, футболист больше не тренируется с командой.

Довбня является игроком «автозаводцев» уже два года. Что касается текущего сезона, в нём вратарь сыграл в 11 матчах в рамках РПЛ и Кубка России, в которых пропустил 14 голов и всего один матч отстоял на ноль.