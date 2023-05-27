Клотет - о Лебеденко: «Я таких футболистов ещё не видел»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Игорю Лебеденко сегодня исполнилось 40 лет. Приходилось ли вам раньше работать с такими возрастными футболистами? В чем их секрет?

- Секрет Лебеденко вам нужно узнать у него самого. Но я вижу, что это игрок с фантастической ментальностью, абсолютная страсть к игре, к «Торпедо», именно в том, как показывать себя именно как футболист на поле. Это достойный пример того, каким должен быть игрок для нас всех, молодых игроков, фанатов. Я таких футболистов еще не видел, это один из лучших игроков, с которым мне доводилось работать, с такой ментальностью и отдачей. Я хочу, чтобы все были такими, как он. Мы постоянно у него учимся.