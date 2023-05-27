«Оренбург» забил и второй пенальти в ворота «Торпедо»

В 29-м туре Премьер-лиги «Торпедо» принимает «Оренбург». Игра получается результативной, несмотря на то, что до заключительных минут первого тайма на табло горели нули. Сначала Дмитрий Воробьёв заработал и реализовал пенальти, но соперник быстро отыгрался после чудо-удара в верхнюю часть ворот от Марио Чурича. Только-только возобновилась игра, и снова 11-метровый в пользу гостей. Джимми Марин пробил по воротам и попал в руку Евгения Шлякова. Марин вызвался нанести удар с точки и направил мяч в левую часть ворот. Голкипер снова не угадал.

2:1, «Оренбург» идет на восьмом месте, соперник - последний. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.