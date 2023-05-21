Клотет — о матче с «Динамо»: «Мы сыграли очень мягко»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ, в котором его команда уступила «Динамо» со счётом 0:3.

По мнению испанского специалиста, в прошедшей встрече «автозаводцы» действовали очень мягко и не доминировали в своей штрафной площади. Несмотря на это, Клотет похвалил своих подопечных за настрой.

«Считаю, что команда была хорошо настроена. Могли играть намного лучше. Сложно доминировать в чужой штрафной, но мы должны доминировать в своей штрафной как минимум», — цитирует Клотета официальный сайт «Торпедо».

Также тренер поблагодарил болельщиков московского клуба за поддержку и признался, что с нетерпением ждёт начала следующего сезона.

После 28 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков. Отметим, что «автозаводцы» лишились шансов сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.