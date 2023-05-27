Тихонов уверен в победе «Оренбурга» над «Торпедо»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче «Торпедо» - «Оренбург», который пройдёт в рамках 29-го тура РПЛ.

«Торпедовцы уже давно лишены турнирной мотивации, а «Оренбургу» трудно будет подняться выше в таблице, но зато есть еще варианты опуститься значительно ниже. Этого «Оренбургу» не хочется. Думаю, они возьмут свое в Москве», — приводит слова Тихонова Metaratings.

После 28 туров «Торпедо» занимает последнее место в чемпионате России, клуб уже потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. «Оренбург» находится на восьмой строчке.

Встреча между «Торпедо» и «Оренбургом» состоится сегодня, 27 мая. Начало матча запланировано на 16:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.