«Торпедо» объявило о продлении контракта с 40-летним Лебеденко

Нападающий Игорь Лебеденко остаётся в московском «Торпедо».

«Автозаводцы» сообщили в своем официальном телеграм-канале о продлении трудового договора с Лебеденко, которому сегодня, 27 мая, исполнилось 40 лет. Новый контракт футболиста с клубом будет рассчитан до конца следующего сезона.

В этом сезоне игрок провел 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.

Напомним, «Торпедо» досрочно вылетело из РПЛ и в следующем сезоне будет выступать в Первой лиге.

27 мая столичный клуб проведет последний домашний матч в элитном дивизионе. Соперником «автозаводцев» станет «Оренбург», начало — в 16:30 по мск.