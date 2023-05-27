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«Оренбург» двумя пенальти и голом Капустянского прибил «Торпедо», «автозаводцы» уже не поднимутся с последнего места

27 Мая 2023 • 18:28 Комментировать
Торпедо Москва
1:3
Оренбург
окончен

«Торпедо» и «Оренбург» сошлись в рамках чемпионата России. Матч 29-го тура РПЛ состоялся 27 мая на стадионе «Лужники».

Протокол игры  
Торпедо Москва1:3Оренбург
  42'Воробьёв Дмитрий Дмитриевич (0:1)
(1:1) Чурич Марио45'  
  50'Марин Джимми (1:2)
  88' Капустянский Данил  (1:3)
Бабурин ЕгорЕнин ИванЮзепчук РоманКожемякин ОлегШляков Евгений  50'Самсонов Артём Владимирович  64'  76'Орехов АлександрЧурич Марио  72'Рейна Йорди 35' (Стефанович Илья ( 35') Кухарчук Илья 72' (Караев Давид ( 72') Усанов Алексей 73' (Рязанцев Александр ( 73')
Запасные: Данилин Максим АлексеевичЭркинов ХожиматАндре ФилипеСавич ИгорРоганович БоянПрошкин ЕгорТурищев МаксимБотнарь Виталий
Гошев ЕвгенийПолуяхтов Владимир 84' (Эктов Александр ( 84') Сиваков МихаилХотулёв ДанилаПеченин КириллВоробьёв Дмитрий Дмитриевич 83' (Капустянский Данил ( 83') Титков Николай 77' (Капленко Кирилл ( 77') Марин ДжиммиОганесян Степан 83' (Аюпов Тимур ( 83') Ковалёв Юрий 76' (Обухов Владимир ( 76') Флорентин Сесар Габриэль
Запасные: Мансилья Брайан ЭсекиэльПерес МатиасКеняйкин АлексейСысуев НиколайВера Лукас Габриэль
27 мая. Стадион "Лужники" (Москва).

 

Без серьёзных турнирных задач вышли на игру «Торпедо» и «Оренбург». Пеп Клотет пытался удержать «автозаводцев» на плаву, ссылал футболистов в дубль, запрещал улыбки, но ничего не помогло. «Торпедо» уже потонуло, серия из поражений достигла шести матчей кряду. «Оренбург» же застыл в середине турнирной таблицы. Стыковые матчи «газовикам» не грозят и даже до «гипотетических» еврокубков им не дотянуться.

Видимо, отсутствие турнирной мотивации сыграло на руку обеим командам. Решили «Торпедо» и «Оренбург» показать открытый футбол, порадовать болельщиков. Первый же угловой в матче Чурич решил превратить в удар с острого угла – Гошеву с трудом и отклонением назад удалось спасти свою команду. Затем прострел Оганесяна вызвал такую панику, что Шляков вынес в соперника и мяч покатился в сторону ворот. И только вынос Юзепчука с «ленточки» спас ситуацию.

На исходе получаса Рейна с мясом затащил мяч в ворота. Гол естественно засчитан не был, там и игра рукой, и атака на голкипера, но мяч нашёл путь в ворота и под занавес тайма состоялся голевой обмен. У «Оренбурга» забил Дмитрий Воробьёв, который заработал (фолил Кожемякин) и реализовал пенальти. «Торпедо» сравняло усилиями Чурича. Марио шикарным дальним ударом пальнул в перекладину. От верхней стойки мяч опустился уже за линией ворот – 1:1.

Не закончились голы и пенальти «Оренбурга» после перерыва. Джимми Марин пробил в локоть защитнику «Торпедо» Шлякову, заработал 11-метровый удар и по лекалам Воробьёва сам же его реализовал – 1:2. Мог (и должен был) сравнивать счёт Илья Кухарчук, но на исходе часа игры он умудрился не попасть по пустым ворот, замыкая кросс Шлякова, исправлявшегося за привезённый пенальти.

А закончил борьбу «Торпедо» Артём Самсонов, которого недавно уже удаляли за две жёлтые карточки. И тут ситуация повторилась – наступил он на ногу Полуяхтову, получил второй «горчичник» и оставил команду в меньшинстве. «Оренбург» на 87-й минуте ещё разогнал контратаку три в два, оборона «автозаводцев» уже не добегала, а скоростной прорыв точным ударом в угол завершил молодой Данил Капустянский. Дебютный гол в РПЛ!

«Оренбург» без проблем довёл матч до победы, закрепив за «Торпедо» последнюю строчку в этом сезоне РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Оренбург
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