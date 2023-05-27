Личка: «Когда мне что-то не понравится, буду делать замены и после 20 минут»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- После игры с «Зенитом» вы сказали, что сегодня в 29-м туре дадите поиграть многим, сделаете много замен. Кто-то это воспринял как командный дух, который главнее результата. Так ли это на самом деле?

- Понятно, что есть такой термин как «командный дух». Потому что в этом году ребята в раздевалке сделали хорошую атмосферу. Игроки, которые играли немного или вообще не играли, всегда помогали на тренировках, раздевалке и скамейке. Это тоже такое уважение для игроков, которые тебе делают атмосферу, конкуренцию и всё вместе. Но это не значит, что мы сюда приехали на прогулку, посмотреть Красную площадь и поехать домой. Они знают, что я сказал перед игрой на теории. Когда мне что-то не понравится, буду делать замены и после 20 минут. Они знают это. Я хочу, чтобы они, выходя на поле, играли быстро, на скорости, качественно с мячом. Понятно, что надо пробовать забивать голы и радовать болельщиков, как наших, так и тех, кто пришел посмотреть футбол.