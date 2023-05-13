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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Поражение от ЦСКА стало для «Торпедо» пятым кряду

13 Мая 2023 • 21:04 Комментировать
Торпедо Москва
...
Оренбург
27.05 16:30

Сегодняшним вечером ЦСКА разгромил московское «Торпедо» - 3:0. Таким образом, «автозаводцы» продлили серию поражений до пяти игр подряд.

Так, за последние пять матчей подопечные Жозепа Клотета проиграли «Спартаку» дома (1:2), «Химкам» (2:4), «Сочи» (1:3), «Ахмату» (1:5) и, соответственно, армейцам Москвы.

Однако эта серия не превзошла самую длинную серию поражений «автозаводцев» в сезоне – она насчитывала семь матчей кряду, с учётом игры в Кубке России и длилась с 7 августа по 14 сентября.

Напомним, что сегодняшнее поражение официально отправило «Торпедо» в Первую лигу. У клуба не осталось даже математических шансов на спасение своего положения.

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Торпедо Москва
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ТОРПЕДО МОСКВА ОРЕНБУРГ
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