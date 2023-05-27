Форвард «Химок» Руденко подтвердил переговоры с «Оренбургом»

Нападающий подмосковных «Химок» Александр Руденко высказался об информации, что он ведёт переговоры с «Оренбургом».

«Слышал ли я об интересе «Оренбурга»? Да, ведутся переговоры», - приводит слова форварда «РБ Спорт».

Контракт 24-летнего футболиста с «Химками» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро.

В текущем сезоне экс-футболист московского «Спартака» принял участие в 28 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее Руденко выступал за «Сочи» и столичное «Торпедо».