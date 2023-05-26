Агент высказался о будущем Стефановича в «Торпедо»

Андрей Талаев, агент нападающего «Торпедо» Ильи Стефановича, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, что контракт 26-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. По словам Талаева, сейчас Стефанович сконцентрирован на оставшихся матчах сезона и пока не думает о возможном уходе.

«Сезон не закончился ещё, два матча надо сыграть. Илья думает о том, как выиграть предстоящие игры, а не как куда-то перейти. Есть варианты? До конца сезона не готовы рассматривать и обсуждать что-то», — цитирует Талаева Metaratings.

В текущем сезоне нападающий провёл за «автозаводцев» 12 матчей, в которых забил четыре гола. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.

После 28 туров РПЛ «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, имея в своём активе 13 набранных очков. До конца сезона командам осталось провести по две игры.