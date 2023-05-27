В «Оренбурге» подтвердили интерес к форварду «Химок»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал слухи об интересе к нападающему «Химок» Александру Руденко.

«Мы много кем интересуемся. В том числе и Руденко. Пока все без конкретики и без обсуждений. Еще сезон идет, так что рано о чем-то говорить», — приводит слова Андреева портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего форварда пять забитых мячей и два результативных паса в 27 матчах с учетом всех турниров. Трудовой договор Руденко с «Химками» рассчитан до конца июня 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 900 тысяч евро.