Игрок «Торпедо» рассказал, что команде сказали болельщики после вылета из РПЛ

Евгений Шляков – российский защитник, выступающий за столичное «Торпедо», поделился подробностями разговора команды с фанатами. Он состоялся после матча с московским «Динамо», который торпедовцы с разгромом проиграли – 0:3.

«Они сказали нам не унывать, вне зависимости от результата, не опускать голову. Главное, чтобы не было безволия в команде», - цитирует Шлякова «Чемпионат».

«Торпедо» стало первой командой сезона Премьер-лиги, которой не посчастливилось покинуть элитный дивизион. Клуб практически весь сезон провёл на последней, 16-й строчке турнирной таблицы чемпионата России.

Ранее Шляков рассказалоб изменениях, которые произошли с командой после прихода малоизвестного в России специалиста Жозепа Клотета.