Довбня рассказал о будущем после ухода из «Торпедо»

Сегодня опытный российский голкипер Александр Довбня официально покинул «Торпедо» по обоюдному согласию с руководством клуба. 36-летний футболист рассказал о планах на будущее.

«Расторгли контракт обоюдно, мне дали возможность тренироваться со второй командой. Карьеру завершать не собираюсь», - кратко рассказал Довбня «Матч ТВ».

Голкипер выступал за «автозаводцев» с зимы 2021 года, вместе с этим клубом он вышел в РПЛ в конце прошлого сезона, а сезон спустя вылетел в Первую лигу обратно.

Ранее в московском клубе прокомментировали расставание с Довбней, который вышел в этом сезоне за основную команду на поле 11 раз.