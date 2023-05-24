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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Московское «Торпедо» покинул опытный вратарь официально

24 Мая 2023 • 19:05 Комментировать
Торпедо Москва
...
Оренбург
27.05 16:30

Московское «Торпедо» на своих официальных ресурсах объявило о прекращении сотрудничества с голкипером Александром Довбней. Как отмечают в клубной пресс-службе, расторжение контракта произошло по обоюдному согласию сторон.

«Благодарны Александру за профессиональное отношение к тренировочному и игровому процессам и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!», - заявили в клубе.

По слухам, ранее отстранить голкипера от тренировок и команды решил главный тренер «автозаводцев», испанский специалист Жозеп Клотет. В текущем сезоне в активе 36-летнего стража ворот 11 матчей в рамках РПЛ и Кубка России, в них он пропустил 14 голов и лишь один раз сыграл на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Довбня
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ТОРПЕДО МОСКВА ОРЕНБУРГ
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