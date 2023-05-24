Московское «Торпедо» на своих официальных ресурсах объявило о прекращении сотрудничества с голкипером Александром Довбней. Как отмечают в клубной пресс-службе, расторжение контракта произошло по обоюдному согласию сторон.

«Благодарны Александру за профессиональное отношение к тренировочному и игровому процессам и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!», - заявили в клубе.

По слухам, ранее отстранить голкипера от тренировок и команды решил главный тренер «автозаводцев», испанский специалист Жозеп Клотет. В текущем сезоне в активе 36-летнего стража ворот 11 матчей в рамках РПЛ и Кубка России, в них он пропустил 14 голов и лишь один раз сыграл на ноль.