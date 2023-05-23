«Оренбург» выкупил Оганесяна у «Спартака»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о будущем нападающего Степана Оганесяна. Напомним, 21-летний футболист выступает за оренбургский клуб на правах аренды, контракт игрока принадлежит «Спартаку».

«Мы активировали опцию выкупа, уведомили «Спартак», клуб не против, так что мы договорились. Сейчас ведем переговоры по личному контракту футболиста. Ждем решения стороны игрока», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Оганесян принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.