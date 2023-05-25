В московском «Торпедо» назвали плюсы уходящего сезона

Представитель совета директоров московского «Торпедо» Анатолий Ходорковский дал оценку подходящему к концу сезону. В нём, напомним, «автозаводцы» закономерно покинули Премьер-лигу, практически не вылезая с последнего места турнирной таблицы и сменили нескольких главных тренеров.

«Оценка сезона – два балла с плюсом. Позитивные моменты у нас всё же были: мы смогли несколько перестроили клубную инфраструктуру и сейчас продолжаем этот процесс. Создали команду «Торпедо‑2», перестроили некоторые внутрикорпоративные вещи», - рассказал Ходорковский «Матч ТВ».

В двух оставшихся матчах РПЛ «Торпедо» сыграет против «Оренбурга» дома и «Локомотива» в гостях. Клуб официально покинул РПЛ ещё по результатам 27 тура.

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