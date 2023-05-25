Личка заявил, что в матче против «Торпедо» сделает много замен

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка порассуждал о предпоследнем матче сезона. В 29 туре Премьер-лиги южноуральский коллектив встретится в гостях со столичным «Торпедо» - командой, которая была обречена на вылет ещё два тура тому назад.

«Хотим спокойно завершить чемпионат. Мы доказали, что и с маленьким бюджетом можно успешно выступать в РПЛ, продолжаем работать», - рассказал специалист клубной пресс-службе.

Что касается ближайшего матча, то в нём тренер «Оренбурга» рассчитывает дать поиграть игрокам ротации.

«В следующем матче с «Торпедо» дам игровое время футболистам, которые хорошо работали этот год, но играли меньше. Своё время на поле они заслужили», - пояснил тренер.

«Оренбург» идёт на восьмом месте в РПЛ с 40 очками, уральцы уже давно обезопасили себя от вылета.

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