Ходорковский: «Клотет изначально был готов летать в Первой лиге в Красноярск и Хабаровск»

Анатолий Ходорковский, член совета директоров столичного «Торпедо» ещё раз подтвердил факт, что Жозеп Клотет никуда не собирается уходить из своего нынешнего клуба. Напротив, ещё перед подписанием контракта с «автозаводцами» в марте он понимал, что ему придётся вылететь с командой в Первую лигу, а после пытаться вернуться обратно.

«Конечно, мы обсуждали с ним возможный вылет и Клотет изначально понимал, что там придется летать в Хабаровск или Красноярск. У клуба есть долгосрочные перспективы по выстраиванию отношений с тренером», - цитирует Ходорвковского «Матч ТВ».

Жозеп Клотет так и не смог поднять «Торпедо» с 16 места Премьер-лиги. При нём «автозаводцы» одержали лишь одну победу и уступили в очном противостоянии прямому конкуренту – «Химкам».

Клотет: «Закладываем основу для следующего сезона»