«Торпедо» проиграло 7 матчей подряд в РПЛ – это худшая серия поражений в истории клуба

Завершился матч 29-го тура Российской премьер-лиги между московским «Торпедо» и «Оренбургом». Победу со счётом 3:1 одержали подопечные Марцела Лички.

Столичный клуб проиграл семь матчей подряд в РПЛ, что является худшей серией поражений в истории «автозаводцев» в чемпионате России, об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Напомним, что подопечные Жозепа Клотета в следующем сезоне будут выступать в Первой лиге.

В последнем туре «черно-белые» на выезде сыграют против «Локомотива». Игра состоится 3 июня и начнётся в 17:00 по московскому времени.