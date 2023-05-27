«Оренбург» и «Торпедо» забили по голу

Матч 29-го тура Премьер-лиги между «Торпедо» и «Оренбургом» не имеет серьёзного турнирного значения, и команды играют при отсутствии груза ответственности над игроками. Несмотря на это, почти весь первый тайм прошёл без забитых мячей, и все же незадолго до перерыва был открыт счет. Дмитрий Воробьёв получил по ногам на правом краю чужой штрафной. И арбитр назначил 11-метровый штрафной удар. Сам пострадавший подошел к мячу и пробил чуть правее центра ворот, заметив, что голкипер готовится прыгать к другой штанге.

Еще до перерыва соперник отыгрался, Марио Чурич стрельнул по воротам, и мяч дважды ударившись в перекладину вылетел в поле, но при этом побывав за ленточкой - 1:1. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.