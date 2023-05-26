Игнатьев: «Дзюба не смог бы вытащить «Торпедо» один»

Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев отреагировал на слова члена совета директоров клуба Анатолия Ходоровского, ранее заявившего о том, что «автозаводцам» не удалось бы сохранить прописку в РПЛ даже при условии подписания контракта с известным российским нападающим Артёмом Дзюбой.

Напомним, минувшей зимой 34-летний Дзюба вёл переговоры с «Торпедо», однако в конечном итоге сторонам не удалось достичь соглашения, и футболист перешёл в «Локомотив».

«Наверное, здесь Ходоровский прав, Дзюба не смог бы вытащить команду один. Клубы, завязанные на одном футболисте, почти никогда не добиваются успеха. При Дзюбе могло бы что‑то измениться в лучшую сторону, но незначительно», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

После 28 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков. Таким образом, «автозаводцы» лишены даже математических шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе российского футбола.