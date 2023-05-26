Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на 29-й тур РПЛ.

- В этом туре будет несколько любопытных матчей. «Динамо» встретится с набравшим ход «Локомотивом». Здесь у кого больше шансов на успех?

- «Локомотив» уже обезопасил себя от неприятностей – набрал много очков. А «Динамо» играет непредсказуемо: может сыграть, а может не сыграть. Посмотрим, взбодрит ли команду смена тренера. Думаю, «Динамо» доигрывает чемпионат, а какие-то существенные изменения произойдут со следующего сезона.

- Клубу нужны кардинальные изменения состава?

- Дело не в составе. Сейчас команда осталась без тренера. Для того чтобы о чем-то говорить, надо ставить задачи. Под эти задачи нужен состав и тренер. Чтобы быть чемпионами, надо быть лучшими по всем клубным структурам. Этот год был для «Динамо» юбилейный, и мне обидно, что команда ничего не добилась. Даже наоборот – потеряла свое лицо. Есть люди, которые назначают тренера. Есть спортивный директор, с него и надо спрашивать за результат. Он взял тренера, который работал во второй лиге в Англии, не усидел на своем месте и оттуда вылетел. Если ставить большие задачи, надо то-то предпринимать для их решения. Сама по себе команда никогда не выплывет.

- Считаете, Бувач должен уйти?

- Я ничего не считаю. Есть руководство. Просто получается так, что за результат отвечают игроки и тренер, а кто назначает этого наставника, и покупает футболистов, не несут никакой ответственности. Это неправильно.

- Если говорить о «Локомотиве», то там с приходом Галактионова результаты пошли в гору. «Локомотив» будет фаворитом в предстоящем матче?

- «Железнодорожники» выполнили свою задачу – ушли из опасной зоны. Для них готовиться к этому матчу гораздо проще, чем динамовцам. Ходят разговоры, что у «Динамо» внутри команды не все в порядке. У игроков «Локомотива» головы более свежие.

- Для «Динамо» это будет последняя домашняя игра сезона. Весомый фактор?

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- Никто не знает, как они сыграют. Мы помним поражение от «Факела», которое тоже никто не ожидал. Поэтому шансы равные. Кому фартанет, тот и выиграет.

- «Краснодар» примет ЦСКА, и это будет репетицией Суперфинала Кубка России. Что думаете об этом противостоянии?

- Хозяева обычно имеют более предпочтительные шансы, потому что болельщиков будет больше. Обеим командам хочется что-то показать в такой ситуации. Игра будет интересная.

- Может ли неудачное для ЦСКА дерби со «Спартаком» сказаться на настроении игроков?

- Раз проиграли, значит, надо исправляться. Кто первый использует ошибку соперника, тот и будет владеть преимуществом. Уже можно будет корректировать, как играть дальше. Если первым пропускаешь – надо как-то отыгрываться. Тут уже сложнее, потому что для победы надо забивать два мяча.

- «Ростов» встретится с «Ахматом». Здесь больше шансов у грозненцев?

- Преимущество своего поля будет у ростовчан, а так шансы равные. Да, мы видим результаты «Ростова» в последних матчах, но игра на игру не приходится. Спады у всех случаются.

- По итогам сезона грозненцы опередят «Ростов»?

- Тут от «Ростова» всё зависит. Если они проиграют «Ахмату», ситуация будет сложной. Все решится в последнем туре.

- «Спартак» встречается с «Пари НН», который борется за выживание под руководством Юрана. Здесь может быть потеря очков команды Абаскаля?

- Можно в любом матче оступиться. Одни борются за второе место, а другие - за выживание. Гостям некуда деваться, поэтому самоотдача будет сумасшедшая. Результат может быть любой.

- «Факел» примет соседствующие в таблице «Крылья Советов». Здесь кому бы отдали предпочтение?

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- По стилю игры команды похожи. Одни создают много моментов, и другие тоже. Тут, скорее всего, будет ничья.

Елена Григорьевская