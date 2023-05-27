«Торпедо» не будет обращаться в ЭСК РФС по итогам матча против «Оренбурга»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о возможном обращении в ЭСК РФС по итогам матча 29-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (1:3).

Спортивный деятель отметил, что не видит в этом смысла, так как они одинаковые моменты трактуют по-разному.

«Какими моментами не довольны? Мы не довольны двумя пенальти и второй жёлтой Самсонову. По повтору видно, что он не наступил на него», - приводит слова Савина «Чемпионат».

Напомним, что главный арбитр матча Ян Бобровский назначил два пенальти в ворота столичного клуба и удалил защитника Артёма Самсонова.