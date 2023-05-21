Игрок «Торпедо» Енин: «Дзюба усилил бы команду»

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин высказался о вылете «автозаводцев» из РПЛ. Напомним, что после 28 туров текущего розыгрыша чемпионата России московская команда занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Футболист назвал РПЛ сильной лигой, в которой выступают хорошие команды, имеющие в своих составах футболистов высокого уровня. Енин объяснил провальные результаты «Торпедо» сменой тренеров и перестановками в руководстве клуба.

Кроме того, 29-летний футболист предположил, смог бы помочь команде именитый нападающий Артём Дзюба, который имел возможность перейти в «Торпедо» минувшей зимой.

«Как минимум, он усилил бы команду. Думаю, забил бы не один гол», — приводит слова Енина Sport24.

В настоящий момент 34-летний Дзюба выступает за «Локомотив». В текущем сезоне он провёл в составе «железнодорожников» 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.