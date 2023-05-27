Игрок «Торпедо» забил «гол» рукой и получил травму

В субботу в чемпионате России проходит матч между «Торпедо» и «Оренбургом». По ходу первого тайма мяч побывал в сетке ворот гостей. Его туда отправил Йорди Рейна, однако игрок «автозаводцев» подыграл себе рукой, что не осталось без внимания арбитров. Взятие ворот было отменено.

В этой ситуации Рейна столкнулся с голкипером Евгением Гошевым. Игрока «Торпедо» пришлось менять из-за травмы – на поле в срочном порядке вышел Илья Стефанович. А вот Гошев продолжил игру, несмотря на сильное рассечение. Голкиперу «Оренбурга» даже пришлось сменить футболку, ведь на неё попала кровь.

Следить за матчем «Торпедо» - «Оренбург» можно в текстовой трансляции.