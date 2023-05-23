Перуанский форвард «Торпедо» Рейна готов играть в Первой лиге

Перуанский форвард столичного «Торпедо» Йорди Рейна намерен остаться в России несмотря на то, что его клуб вылетел из Премьер-лиги.

«Мне в России интересно. Я приехал за новым опытом и получил его. Конечно, хотелось бы остаться», - цитирует Рейну «Матч ТВ». Футболист добавил, что его контракт с клубом заканчивается 30 июня, но он переговорит с агентом и вместе они решат, что делать дальше.

Напомним, что возглавляет «Торпедо» испаноязычный специалист Жозеп Клотет. Вполне возможно, что фактор главного тренера удержит перуанца в московском клубе на следующий сезон.

Йорди Рейна стал игроком «автозаводцев» минувшей зимой, за свой клуб в РПЛ он забил один гол и отличился тремя ассистами в 11 матчах.