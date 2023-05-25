Московское «Торпедо» на своих официальных ресурсах объявляет, что 24-летний полузащитник Михаил Каймаков покидает команду. У игрока и клуба завершится арендное соглашение.

«Автозаводцы» арендовали молодого футболиста в сентябре прошлого года у хорватского клуба «Славен Белупо». Вряд ли в «Торпедо» будут сожалеть о расставании с футболистом – на его счету в текущем сезоне лишь 15 матчей в рамках РПЛ и Кубка России. Отличился он в них голом единственный раз.

Ранее на неделе «Торпедо» объявило о расставании с опытным российским вратарём Александром Довбней.