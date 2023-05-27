«Торпедо» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 29-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Торпедо» и «Оренбург».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Торпедо Москва - Оренбург
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Протокол игры
Бабурин Егор•Енин Иван•Юзепчук Роман•Кожемякин Олег•Шляков Евгений•Самсонов Артём Владимирович•Орехов Александр•Чурич Марио•Рейна Йорди•Кухарчук Илья•Усанов Алексей
Гошев Евгений•Оганесян Степан•Печенин Кирилл•Сиваков Михаил•Хотулёв Данила•Полуяхтов Владимир•Титков Николай•Воробьёв Дмитрий Дмитриевич•Марин Джимми•Флорентин Сесар Габриэль•Ковалёв Юрий
27 мая. Стадион "Лужники" (Москва).
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