Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил вылет «Торпедо» в Первую лигу. Специалист связал неудовлетворительные результаты команды с низкокачественной игрой в обороне.

- Почему именно «автозаводцы» вылетели в Первую лигу?

- Там 70% игроков не соответствуют уровню РПЛ. Может быть, это прозвучит жёстко, но я могу об этом говорить. Игра в обороне - тихий ужас.

- Многие разделяют вашу точку зрения и связывают такие результаты именно с уровнем состава

- В том-то и дело. В высшем дивизионе другие скорости и темп, не все подходят под игру в РПЛ. В лигах ниже больше единоборств. «Торпедо» выступило очень слабо, этакая команда на час. Единственное, в команде мне нравится Рейна. Команда справедливо покинула высший дивизион. С таким соперником играть одно удовольствие, он всё позволяет на поле.

Напомним, что после 28 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. До конца сезона командам осталось провести по две игры.