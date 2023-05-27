В «Торпедо» будут добиваться отстранения судей после матча с «Оренбургом»

В субботу вечером «Торпедо» проиграло домашний матч 29-го тура Премьер-лиги против «Оренбурга» с результатом 1:3. В московском клубе остались недовольны работой бригады арбитров.

«Приложим все усилия, чтобы эти судьи больше не появлялись – ни на наших матчах, ни в российском футболе. Их раньше уже отстраняли, пускай каким-то другим видом спорта занимаются», - сказал журналистам Ярослав Савин, который занимает должность президента «Торпедо».

На матче «Торпедо» - «Оренбург» в поле работала бригада судей во главе с Яном Бобровским. У мониторов ему помогали Игорь Панин (ВАР) и Николай Богач (АВАР).

В последнем туре Премьер-лиги «Торпедо» сыграет в гостях у «Локомотива». «Автозаводцы» уже не поднимутся с последнего места в таблице.