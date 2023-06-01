Карпукас рассказал о собраниях, которые проводились в «Локомотиве» по ходу первой половины сезона

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас поделился воспоминаниями о встречах с руководством клуба по ходу первой половины текущего сезона.

Напомним, что осеннюю часть чемпионата «железнодорожники» завершили в зоне стыковых матчей. Сейчас же команда занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.

«И с руководством клуба, и с командой собирались, обсуждали в раздевалке, что результаты — не дело. Видимо, разговоры дошли не до каждого. Сильно они не помогли. Собирались в зале, разговаривали, старались найти какие-то решения», — цитирует Карпукаса «Спорт-Экспресс».

Свой заключительный матч в нынешнем сезоне «Локомотив» проведёт 3 июня против «Торпедо». Начало — в 17:00 по московскому времени.