Президент «Торпедо»: «Мы ожидаем возвращения болельщиков, которые протестовали против Fan ID»

Президент столичного «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о планах на возвращение болельщиков после вылета в Первую лигу.

«Конечно, мы ожидаем возвращения болельщиков, которые протестовали против Fan ID. Мы уже несколько раз встретились с болельщиками и они заверяли нас, что обязательно вернутся на трибуны в ФНЛ», — заявил руководитель «автозаводцев» в интервью изданию Sport24. По словам Савина, у клуба есть серьёзные планы относительно привлечения людей на трибуны, выразив уверенность в том, что поддержка фанатов вернёт «Торпедо» в Российской премьер-лигу.

Напомним, что «автозаводцы» вылетели сразу после возвращения в элитный дивизион отечественного футбола, набрав лишь 13 очков в 30 турах чемпионата.