Полузащитник «Торпедо» Енин: «Мы верим в наше возвращение в РПЛ»

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин после поражения от «Локомотива» (1:3) в матче 30-го тура РПЛ высказался о вылете «автозаводцев» в Первую лигу.

Футболист отметил, что «Локомотив» наказал «Торпедо» за ошибки. По мнению Енина, вылет его команды из высшего дивизиона российского футбола можно назвать закономерным.

«Наверное, отправиться в Первую лигу — закономерный исход. Раз до этого дошло, значит, так оно и есть. Руководство ставит задачу возвращения обратно. Думаю, шансы очень сильно увеличатся. Мы верим в наше возвращение, почему нет?» — цитирует Енина Sport24.

Также полузащитник признался, что пока точно не знает, останется ли он в «Торпедо» на следующий сезон.

В 30 турах прошедшего розыгрыша чемпионата России «автозаводцы» набрали 13 очков, расположившись на последнем 16-м месте турнирной таблицы.