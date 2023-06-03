«Локомотив» в третий раз поразил ворота «Торпедо»

В матче 30-го тура Премьер-лиги «Локомотив» - «Торпедо» ненадолго появлялась интрига. Наир Тикнизян и Сергей Пиняев обеспечили хозяевам приличный задел в счете. Но после промаха Антона Миранчука с 11 метров Илья Стефанович отыграл один мяч. Впрочем, «Локомотив» снимает все вопросы. После подачи с левого угла поля Дмитрий Баринов пробил головой, мяч полетел в сторону Вильсона Изидора, который также головой здорово переправил мяч в сетку.

3:1, «Локомотив» ведет. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.