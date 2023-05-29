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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Торпедо» ещё не знают, кто из легионеров покинет клуб

29 Мая 2023 • 23:22 Комментировать
Локомотив Москва
...
Торпедо Москва
03.06 17:00

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что в столичной команде ещё не принимали решений о будущем легионеров в команде.

«Решим после 3 июня, будущее ни с кем из иностранцев пока не обсуждали. Финальное решение по продлению контрактов или расторжению будет принимать совет директоров исходя из позиции президента. А президенту решение по легионерам доводят спортивный департамент и главный тренер», - рассказал Савин порталу Sport24.

Напомним, что в Первой лиге, в которую вылетело «Торпедо» из РПЛ по итогам сезона, действуют жёсткие ограничение на число легионеров в одной команде. Их может быть не более четырёх, а сейчас в московской команде игроков из зарубежных стран гораздо больше.

Ранее готовность остаться в команде выразил перуанский легионер «Торпедо» Йорди Рейна.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ярослав Савин
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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