В «Торпедо» уверены в скором возвращении в РПЛ

Впереди последний тур чемпионата России. «Торпедо» уже никуда не денется с последнего места в турнирной таблице. «Автозаводцы» возвращаются в Первую лигу, где они выступали в прошлом сезоне. Впрочем, в «Торпедо» царит позитивный настрой в отношении будущего. Об этом рассказал Ярослав Савин, который занимает должность президента клуба.

«Безусловно, мы огорчены, что нам не удалось закрепиться в РПЛ. Но мы получили отличные уроки, чтобы через год, когда мы вернёмся, уже закрепиться в чемпионате надолго. Мы будем более последовательны в своих решениях и создадим стабильность в клубе и команде», - сказал Савин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В заключительном туре Премьер-лиги «Торпедо» сыграет против «Локомотива» на поле соперника. Игра пройдёт в ближайшую субботу, 3 июня.