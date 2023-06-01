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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Торпедо» уверены в скором возвращении в РПЛ

01 Июня 2023 • 14:54 Комментировать
Локомотив Москва
...
Торпедо Москва
03.06 17:00

Впереди последний тур чемпионата России. «Торпедо» уже никуда не денется с последнего места в турнирной таблице. «Автозаводцы» возвращаются в Первую лигу, где они выступали в прошлом сезоне. Впрочем, в «Торпедо» царит позитивный настрой в отношении будущего. Об этом рассказал Ярослав Савин, который занимает должность президента клуба.

«Безусловно, мы огорчены, что нам не удалось закрепиться в РПЛ. Но мы получили отличные уроки, чтобы через год, когда мы вернёмся, уже закрепиться в чемпионате надолго. Мы будем более последовательны в своих решениях и создадим стабильность в клубе и команде», - сказал Савин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В заключительном туре Премьер-лиги «Торпедо» сыграет против «Локомотива» на поле соперника. Игра пройдёт в ближайшую субботу, 3 июня.

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Торпедо Москва Ярослав Савин
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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