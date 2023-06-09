Игнатьев: «Главное разочарование — это «Торпедо» и «Химки»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о выступлениях «Химок» и «Торпедо» в прошедшем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, что оба клуба не смогли сохранить прописку в РПЛ, напрямую вылетев в Первую лигу. Игнатьев назвал эти команды главными разочарованиями турнира.

«Главное разочарование — это «Торпедо» и «Химки». У них всё выстраивается непрофессионально. Эти клубы действовали совершенно невнятно и необдуманно», — приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «Химки» заняли предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, опередив 16-х «автозаводцев» на пять очков. Напомним, что в следующем розыгрыше РПЛ эти команды заменят «Рубин» и «Балтика».