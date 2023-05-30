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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов назвал двух футболистов РПЛ, которые могли бы заиграть в «Зените»

30 Мая 2023 • 12:16 Комментировать
Локомотив Москва
...
Торпедо Москва
03.06 17:00

Известный российский комментатор Геннадий Орлов назвал двух игроков Российской премьер-лиги, которые могли бы заиграть в питерском «Зените».

Эксперт выделил футболиста московского «Локомотива» Сергея Пиняева, ведь он является резким и нестандартным игроком. Также он отметил форварда «Краснодара» Джона Кордобу. 

«Но смущает один момент. Пиняев уже в столь юном возрасте получает мышечные травмы. Понятно, что глобальные выводы делать рано, но мышечный аппарат готовится в детско-юношеском футболе», - приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что команда с берегов Невы заинтересована в услугах Пиняева. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Джон Кордоба Сергей Пиняев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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