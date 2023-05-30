Орлов назвал двух футболистов РПЛ, которые могли бы заиграть в «Зените»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов назвал двух игроков Российской премьер-лиги, которые могли бы заиграть в питерском «Зените».

Эксперт выделил футболиста московского «Локомотива» Сергея Пиняева, ведь он является резким и нестандартным игроком. Также он отметил форварда «Краснодара» Джона Кордобу.

«Но смущает один момент. Пиняев уже в столь юном возрасте получает мышечные травмы. Понятно, что глобальные выводы делать рано, но мышечный аппарат готовится в детско-юношеском футболе», - приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что команда с берегов Невы заинтересована в услугах Пиняева.