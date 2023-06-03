«Локомотив» снова забил «Торпедо», а Миранчук не реализовал пенальти

В начале второго тайма матча 30-го тура Премьер-лиги против «Торпедо» «Локомотив» практически обеспечил себе победный результат. Наир Тикнизян открыл счет сразу после перерыва, завершив метким ударом многоходовку партнеров. Вскоре после скидки Артёма Дзюбы мяч оказался у Сергея Пиняева, который в итоге оказался один на один с голкипером и точно пробил в левую часть ворот - 2:0. Тут же Артём Дзюба пробил в руку противника - пенальти. Егор Бабурин блестяще справился с 11-метровым в исполнении Антона Миранчука.

«Локомотив» делит восьмое место с «Динамо», «Торпедо» - последнее. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.