Погостнов: «Сегодняшний «Локомотив» может бороться за чемпионство»

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов после победы над «Торпедо» (3:1) в матче 30-го тура РПЛ поделился мнением о перспективах «железнодорожников» в следующем сезоне.

По мнению 19-летнего игрока, нынешний «Локомотив» способен бороться за чемпионский титул.

«В следующем сезоне мы будем также выходить и всех побеждать, как в весеннем отрезке этого чемпионата. Сегодняшний «Локомотив» может бороться за чемпионство или призовые места в РПЛ», — цитирует Погостнова Metaratings.

По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» расположился на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 45 очков. Отметим, что осеннюю часть сезона «железнодорожники» завершили в зоне стыковых матчей, однако весной сумели выправить своё положение, одержав 10 побед в 13 встречах.